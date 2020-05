Der Zyklon "Amphan" zieht mit Sturmböen von bis zu 190 Kilometern pro Stunde ins Landesinnere von Indien und Bangladesch.

Aus der Umgebung der dicht besiedelten Großstadt Kolkata wurden erste Todesopfer gemeldet, mancherorts brachen Strom- und Telefonleitungen zusammen. Die Behörden warnten, der Zyklon könne schwere Schäden an den oft instabilen Wohnhäusern in der Region anrichten. Millionen Menschen wurden aus den Küstengebieten in Sicherheit gebracht. Allein in Bangladesch mussten 2,2 Millionen Bewohner ihre Häuser verlassen. Erschwert wurden die Evakuierungen durch die Corona-Pandemie. Wegen der Abstandsregeln wurden noch mehr Notunterkünfte gebraucht.