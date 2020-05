In Indien und Bangladesch sind durch den Wirbelsturm "Amphan" mindestens 22 Menschen getötet worden.

Das berichten örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden. Der Zyklon hatte das Festland mit viel Wind und Regen erreicht. Er hinterließ eine Spur der Verwüstung. Häuser stürzten zusammen, Bäume wurden entwurzelt. In weiten Teilen der indischen Millionenstadt Kolkata fiel der Strom aus.



Mehr als drei Millionen Menschen waren in Notunterkünfte gebracht worden. Die Corona-Pandemie machte die Evakuierung noch schwieriger als sonst.



Laut dem indischen meteorologischen Dienst ist "Amphan" einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region. Seine Böen erreichten bis zu 190 Kilometer pro Stunde.