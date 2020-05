Nach dem Wirbelsturm "Amphan" haben bei einer Protestaktion im indischen Kolkata tausende Menschen ein schnelleres Handeln der Behörden gefordert.

Angesichts von Stromausfällen und Überschwemmungen müsse die 15-Millionen-Metropole schneller wieder in den Alltag gebracht werden, verlangten die Demonstranten. Die Polizei bezifferte ihre Zahl auf 5.000, Augenzeugen sprachen von deutlich mehr Teilnehmern. Durch den Zyklon waren in Indien und Bangladesch mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden haben Schwierigkeiten, die Folgen des Sturms in den Griff zu bekommen und zugleich eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.