Nach den Überschwemmungen infolge des Zyklons "Idai" im südöstlichen Afrika hat UNO-Generalsekretär Guterres die internationale Gemeinschaft zu verstärkten Hilfsleistungen aufgerufen.

Alle müssten ihre Solidarität mit den Menschen in Mosambik, Malawi und Simbabwe bekunden, sagte Guterres in New York. Zugleich verwies er darauf, dass die Vereinten Nationen eine erste Nothilfe in Höhe von 20 Millionen Dollar bereit gestellt hätten.



In den Katastrophengebieten warten noch immer hunderttausende Menschen auf Hilfe. Das UNO-Nothilfebüro in Genf geht von mindestens 1,7 Millionen Betroffenen aus. Es stehen demnach nur elf Hubschrauber für Rettungs- und Versorgungseinsätze zur Verfügung. In Mosambik werden aus der zerstörten Hafenstadt Beira erste Fälle von Cholera gemeldet. Der Zyklon war am vergangenen Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde bei Beira auf Land getroffen.