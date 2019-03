Im südlichen Afrika ist die Zahl der Opfer durch Zyklon "Idai" weiter gestiegen.

Nach Angaben des Uno-Nothilfebüros sind mindesten 615 Menschen ums Leben gekommen. In Mosambik waren es demnach mindestens 417, in Simbabwe 139 und in Malawi 59. Mindestens 600.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren, viele weitere benötigen Hilfe.



Um in der Region schneller helfen zu können, hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen den Einsatz im Katastrophengebiet zur höchsten Priorität erkärt.



Das Kinderhilfswerk Unicef erklärte, jeder zweite der 1,8 Millionen Hilfsbedürftigen in Mosambik sei ein Kind.