Das Rote Kreuz hat die Weltgemeinschaft dringend zu mehr Spenden für die Opfer des Zyklons "Idai" in Mosambik aufgerufen.

Zehntausende Familien benötigten umgehend Hilfe, um überleben zu können, sagte der zuständige Generalsekretär in Genf. Nach neuesten Berechnungen seien rund 27 Millionen Euro erforderlich.



Auch das US-Militär will sich an den Hilfseinsätzen beteiligen. Das US-Oberkommando für Afrika teilte mit, die Streitkräfte würden auf Anfrage der Entwicklungsbehörde US AID und in enger Absprache mit Mosambik unterstützend tätig. Zunächst stelle man Schiffe und Hubschrauber bereit.



Der Zyklon hatte am 15. März Mosambik, Malawi und Simbabwe getroffen und weite Landstriche unter Wasser gesetzt. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben.