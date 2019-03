In Mosambik sind infolge des Zyklons "Idai" nach neuen Angaben 417 Menschen ums Leben gekommen.

Das teilte die Regierung des südostafrikanischen Landes mit. Die Situation in der Katastrophenregion sei weiter kritisch, bessere sich aber langsam.



Von dem Zyklon wurden auch Malawi und Simbabwe getroffen. Um den Menschen dort schneller helfen zu können, hat das Welternährungsprogramm ihrem Einsatz dort eine höhere Priorität eingeräumt. Er stehe jetzt auf einer Stufe mit den Einsätzen in Jemen, Syrien und Südsudan.



Laut der UNO-Organisation haben durch den Zyklon in Südostafrika mindestens 600.000 Menschen ihre Bleibe verloren. Viele weitere brauchen Hilfe zum Überleben.