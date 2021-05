Vor der Küste Indiens sind nach einem Zyklon zwei Frachter in Seenot geraten.

Die Marine teilte mit, sie habe 177 der insgesamt 400 Besatzungsmitglieder auf den beiden Schiffen gerettet. Ein Frachter sei gesunken, der andere treibe vor der Küste von Mumbai. Mehrere Kriegsschiffe seien im Einsatz, um das Meer nach Überlebenden abzusuchen.



Der Zyklon erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometer pro Stunde. An Land richtete er Schäden an mehreren Gebäuden an, entwurzelte Bäume und zerriss Stromleitungen. 16 Menschen starben.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.