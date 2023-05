Der Sturm "Mocha" als Satellitenbild (Uncredited / India Meteorological / Uncredited)

Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 habe die Küste zwischen Cox's Bazar in Bangladesch und Sittwe im Nachbarland Myanmar erreicht, teilte Bangladeschs Wetterdienst mit. Nach Angaben des US-Taifun-Warnzentrums hatte "Mocha" auf seinem Weg zur Küste über dem Golf von Bengalen Windgeschwindigkeiten von bis zu 259 Stundenkilometern erreicht.

Zahlreiche Menschen wurden in den vergangenen Tagen in Sicherheit gebracht. In Bangladesch sind auch Flüchtlingslager betroffen, in denen Rohingya leben, die im Nachbarland Myanmar verfolgt werden. Die Lager liegen an Berghängen und sind daher einer großen Gefahr durch Erdrutsche ausgesetzt.

