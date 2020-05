Auf Zypern haben erstmals Kräfte beider Seiten der geteilten Insel bei der Bekämpfung eines Waldbrandes zusammengearbeitet.

Die international anerkannten Regierung von Zypern schickte ein Flugzeug und einen Helikopter in den türkisch-zyprischen Teil der Insel, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Die Regierung erklärte, man habe auf Bitten der Führung im Norden geholfen, die sich dafür bedankt habe. Der Brand hat bereits große Waldflächen in der Nähe der Bucht Morphou zerstört und bedroht Siedlungen.



Zypern ist seit 1974 geteilt, als türkische Truppen den Norden der Insel besetzten. Dort wurde später ein türkisch-zyprischer Staat ausgerufen, der nur von Ankara anerkannt ist. Alle anderen Staaten betrachten die griechisch-zyprische Regierung im Süden als einzige legitime Vertretung. Die Bemühungen um eine Wiedervereinigung Zyperns stehen derzeit still.