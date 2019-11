In Zypern sind hunderte Demonstranten aus beiden Teilen der geteilten Insel für eine Wiedervereinigung auf die Straße gegangen.

An der Kundgebung beteiligten sich rund 80 Organisationen sowohl aus dem griechischen als auch aus dem türkischen Teil. Sie forderten die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Zyperns Präsident Anastasiades und der Anführer der türkischen Zyprioten, Akinci, kommen am Montag in Berlin zu einem gemeinsamen Treffen mit UNO-Generalsekretär Guterres zusammen, um über die weitere Entwicklung zu beraten. Anastasiades und Akinci waren im August in der Pufferzone der geteilten Hauptstadt Nikosia zusammengekommen, hatten jedoch keine Einigung über eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche erzielen können. Die Insel ist seit 1974 geteilt.