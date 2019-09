Die EU will Zypern verstärkt bei Asylanträgen helfen.

Ein entsprechender Vertrag wurde heute unterschrieben. Danach wird das Europäische Unterstützungsbüro für Flüchtlingsfragen künftig mit einem ständigen Büro in Zypern präsent sein. Der Inselstaat nach eigenen Angaben die meisten Asylanträge in der EU im Vergleich zur Einwohnerzahl. Die EU-Behörde will weitere Büros in Griechenland und Italien aufbauen.