Bei den Parlamentswahlen in der Republik Zypern hat sich die regierende konservative Partei DISY durchgesetzt.

Nach Auszählung nahezu aller Stimmen konnte sie offiziellen Angaben zufolge knapp 28 Prozent auf sich vereinen. Zweitstärkste Kraft in dem kleinen EU-Land wurde die linke AKEL-Partei mit gut 22 Prozent. Es folgt die Demokratische Partei mit rund 11 Prozent. Mehrere kleinere Parteien schafften zudem den Einzug ins Parlament in Nikosia, darunter die rechtsextremistische Nationale Völkische Front.



Zypern ist seit 1974 geteilt - in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen im Norden. Die türkischen Zyprer nahmen an der Abstimmung nicht teil.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.