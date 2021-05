Im Süden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern haben Parlamentswahlen begonnen.

Wahlberechtigt sind mehr als 550.000 Menschen. Es treten 15 Parteien an. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Zypern ist seit 1974 geteilt - in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen kleineren türkisch-zyprischen Teil im Norden. Die türkischen Zyprer nehmen am heutigen Urnengang nicht teil. So werden bei der Wahl nur 56 griechisch-zyprische Abgeordnete ins Parlament mit insgesamt 80 Sitzen gewählt. 24 Sitze, die für die türkischen Zyprer bestimmt sind, bleiben unbesetzt.



Die ganze Insel ist seit 2004 Mitglied der EU. Das Regelwerk und Recht der EU gilt jedoch bislang nur im Süden. Zahlreiche Bemühungen der Vereinten Nationen, die Teilung zu überwinden, sind bislang gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.