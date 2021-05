In der Republik Zypern wird ein neues Parlament gewählt.

Insgesamt treten 15 Parteien an. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden konservativen Partei DISY und der linken AKEL hin. Die Wahllokale sind noch bis 17 Uhr geöffnet.



Zypern ist seit 1974 geteilt - in einen griechisch-zyprischen Teil im Süden und einen türkisch-zyprischen im Norden. Die türkischen Zyprer nehmen an der Abstimmung nicht teil. Deshalb werden nur 56 griechisch-zyprische Abgeordnete ins Parlament gewählt. 24 Sitze, die für die türkischen Zyprer bestimmt sind, bleiben unbesetzt. Das Parlament verfügt über insgesamt 80 Sitze.

