Die Türkei hat angekündigt, die Suche nach Erdgas vor Zypern fortzusetzen.

Das Außenministerium erklärte in Ankara, die von der EU beschlossenen Maßnahmen hätten keinen Einfluss auf die Energie-Aktivitäten in der Region. Dass die EU in ihrer Stellungnahme versäumt habe, die türkischen Zyprer zu erwähnen, zeige wie voreingenommen sie in Bezug auf Zypern sei.



Die Außenminister der EU-Länder hatten gestern wegen der türkischen Erdgas-Bohrungen Strafmaßnahmen beschlossen. Unter anderem sollen EU-Gelder gekürzt und die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen beendet werden. Europastaatsminister Roth sagte, die Provokationen der Türkei seien inakzeptabel. Man stehe in diesem Punkt auf der Seite Zyperns.



Die Türkei will Erdgas-Vorkommen vor der zyprischen Küste erschließen. Die EU und das Mitgliedsland Zypern betrachten diese Zone aber als ihr Einflussgebiet.