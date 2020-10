Die Bundesregierung hat erneut vor einer Eskalation im Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei gewarnt.

Die Regierung in Ankara müsse das Wechselspiel zwischen Entspannung und Provokation beenden, wenn sie am Dialog interessiert sei, sagte Außenminister Maas vor seinem Abflug in die Region. Er reist heute nach Zypern und Griechenland. Die beiden EU-Partner hätten die volle Solidarität Deutschlands, auch in der aktuellen Rolle als EU-Ratspräsidentschaft.



Bei dem Streit geht es um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Die Türkei hat das Forschungsschiff "Oruc Reis" erneut entsandt, um in den umstrittenen Seegebieten Messungen vorzunehmen. Die EU verurteilte ebenso wie Griechenland das Vorgehen.

