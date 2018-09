Seine extreme Lebensweise hat ihn mehr als einmal ganz nah an den Abgrund gebracht. Von den Gründungsmitgliedern seiner legendären Band The Stooges hat er als Einziger bis heute überlebt.

Was ist es, das ihn so unkaputtbar macht? Woher kommt die 'Raw Power', die er ausstrahlt? Was ist der popkulturelle Impact des James Newell Osterberg, auf dessen Konto Hits wie 'The Passenger' und 'Lust For Life' gehen?

Ein Antwortversuch mit Weggefährten, Bewunderern und natürlich Iggy Pop selbst.

Produktion: WDR 2017