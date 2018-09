Das Hörspiel beginnt wie der Roman mit der Rückerinnerung des Erzählers Marcel an eine Szene, deren Voyeur er als Kind war: Monsieur de Charlus, Mitglied des Adelsgeschlechts der Guermantes, begegnet zufällig im Hof des Palais' dem Westenmachers Jupien. Trotz aller Standesunterschiede erkennen sie einander und nutzen die Gelegenheit sofort zu wildem Sex, aus dem sich in späteren Jahren treusorgende Liebe entwickeln wird.



Diese Erinnerung lässt Marcel auf der Soirée der Prinzessin de Guermantes - und auch später - seine Bekannten und Freunde als Leidende und Lächerliche im Maskenspiel ihres Begehrens erkennen. Hier trifft er wieder Charlus, aber auch den vom Tode gezeichneten jüdischen Weltmann Charles Swan. Es wird die Dreyfuss-Affäre diskutiert. Marcel leidet noch unter dem Tode seiner Großmutter, sein Freund aus Jugendjahren, Robert de Saint Loup, versucht ihm hingegen die erotischen Vorzüge von Dienstmädchen nahe zu legen. Marcel befindet sich hingegen schon mitten im Eifersuchtsdrama um die junge und kokette Albertine Simonet, deren Rückkehr vom Theater er nach der Soirée sehnsüchtig erwartet.



Allem überdrüssig reist Marcel zu seiner Mutter ins Luxushotel von Balbec, ein mondäner Badeort in der Normandie, wo er in seinen Jugendjahren den Urlaub verbrachte. Er trauert um den Tod seiner Großmutter, seinen Erinnerungen ergeben, einzig vom Hotelpersonal umsorgt. Die beginnende Feriensaison im Frühling mag er noch nicht genießen. Denn auch die feine Pariser Gesellschaft hat sich eingefunden – und mit ihr Albertine.

Aus dem Französischen von Bernd-Jürgen Fischer

Bearbeitung: Manfred Hess, Hermann Kretzschmar

Komposition: Hermann Kretzschmar

Regie: Iris Drögekamp

Mit Michael Rotschopf, Lilith Stangenberg, Gerd Wameling, Stefan Konarske, Corinna Kirchhoff, Tina Engel, Leslie Malton u.a.



Produktion: SWR/Dlf 2018

Länge: ca 115'

Teil 2 - Die Küsten von Balbec am 15. Septemer 2018 - 20.05 Uhr