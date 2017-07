Gisela May lebte allein und rief oft nachts bei Stuhler an, teilte euphorisch Konzerterfolge mit oder sprach über private Sehnsüchte und Enttäuschungen, über Krankheit und Alter.

DDR-Geborene verehrten "die May" oder lehnten sie als unnahbare Staatskünstlerin, als "rote Soubrette" ab. Im Westen wurde sie höchstens als Muddi aus 'Adelheid und ihre Mörder' wahrgenommen. Wenn überhaupt.

Jungen Leuten sagt der Name einer der wichtigsten deutschen Nachkriegs-Künstlerinnen nicht mehr viel. Auch Ed Stuhlers Tochter Nele nicht. Er erzählt ihr seine Erinnerungen an Gisela May.

