Beide Länder gehören der EU an, was aber das Heiraten nicht einfacher macht. Sie könnten auch in Berlin aufs Standesamt gehen, wo beide teilzeitlich leben. Das wäre wenigstens neutrales Territorium.

Aber dann müsste jedes Papier aus dem Polnischen und Französischen ins Deutsche übersetzt, die Heiratsurkunde wieder zurückübersetzt werden. Davon abgesehen müsste das Aufgebot bestellt und über gemeinsames Eigentum entschieden werden.

In welcher Sprache? Und vor allem: Nach welchem Gesetz soll diese Heirat registriert werden? Es muss einen einfacheren Weg geben ... Las Vegas!

Die Reise dahin stellt die Ehewilligen vor so einige Bewährungsproben.



Produktion: DLF/NDR 2012