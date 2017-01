Mitternachtskrimi Die schwarze Wolke (1/2)

Am 7. Januar 1967 entdeckt der junge norwegische Astronom Knut Jensen vom Observatorium in Pasadena aus eine große Gaswolke, die das Licht der hinter ihr liegenden Sterne verdeckt. In wenigen Monaten wird sie in Erdnähe sein und eine anhaltende Sonnenfinsternis verursachen. Die Erde ist in Gefahr.

Science-Fiction-Hörspiel nach Fred Hoyle