Daniil Charms, der russische Meister des Paradoxen, war bis vor wenigen Jahren noch ein Geheimtipp. Heute gilt er als einer der wichtigsten russischen Humoristen des letzten Jahrhunderts. Charms verknüpft in seinen Texten abgrundtiefen, grellen und bissig-bösen Witz mit persönlicher Verzweiflung und geistreichem Spott.

"Es ist schwer, jemandem etwas über Charms zu sagen, der nichts von ihm weiss. Charms ist ein grosser Dichter. Napoleon ist nicht so gross wie Charms, und Bismarck ist im Vergleich zu Charms ein Nichts. Und die Lenins, Stalins und Trockijs sind im Vergleich zu Charms einfach Seifenblasen. Überhaupt sind alle Menschen Seifenblasen im Vergleich zu Charms. Nur im Ver­gleich zu Gogol ist auch Charms eine Seifenblase. - Deshalb statt über Charms besser etwas über Gogol. Obwohl Gogol so gross ist, dass über ihn nichts zu sagen ist. Also doch besser einige Worte über Charms. - Aber nach Gogol über Charms zu schreiben ist irgendwie beleidigend. Deshalb besser einige Worte über keinen von beiden." (Daniil Charms)

Aus dem Russischen von Peter Urban

Bearbeitung und Regie: Fritz Zaugg

Komposition: Dodo Luther

Mit Felix von Manteuffel, Ueli Jäggi, André Jung, Norbert Schwientek, Agnes Dünneisen, Marlise Fischer, Inka Friedrich

Produktion: DRS 1991

Länge: 77'30

Hörspielmagazin Extra:

"Rocanrolorama" - Der französisch-katalanische Musiker Pascal Comelade

vorgestellt von Karl Lippegaus