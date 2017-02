"Erzähl es niemandem, aber ich habe drei Kapitel eines sehr schlechten ersten Romans geschrieben." (J. B.) Typisch Jane Bowles. Obwohl schon zu Lebzeiten (1917 - 1973) bewundert von Tennessee Williams, Truman Capote und anderen Zeitgenossen, hielt die amerikanische Autorin selbst nichts davon, wie sie lebte und was sie schrieb. Sie war - mehr noch als Schriftstellerin - eine große Reisende, und so schrieb sie vor allem Briefe, Briefe an ihren Mann Paul Bowles und an ihre weit verstreuten Freunde.

Katharina Frank verknüpft biographisches Material mit eigenen Vorstellungen und ausgedachten Korrespondenzen zwischen "meiner Jane, einer anderen und mir". Die Musik von Ulrike Haage verweist mit Zitaten aus Jazz und marokkanischer Musik sowie mit filmischen Kompositionen auf die Zeit, in der Jane Bowles geschrieben hat, und auf Orte, an denen sie schrieb.

Regie: Katharina Franck und Ulrike Haage

Mit Judith Engel, Katharina Franck, Tatja Seibt

Produktion: BR 1999

Länge: 38'35