Straßenverkehr

Der Automobilklub testete nach eigenen Angaben, ob eine Weste überhaupt reflektiert und wie sich die Reflexionsfähigkeit aus verschiedenen Winkeln darstellt. Fünf Kinderwesten aus Baumärkten zeigten demnach ausnahmslos gute Ergebnisse. 20 weitere Produkte stammten aus dem Online-Handel. Drei dieser Westen reflektierten nicht gut genug, zehn weitere überhaupt nicht. Die bemängelten Produkte wurden der Marktaufsichtsbehörde gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.