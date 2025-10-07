Straßenverkehr
ADAC prüft Warnwesten für Kinder - Verkaufsverbot für 13 Produkte gefordert

Der ADAC hat Warnwesten für Kinder geprüft und setzt sich bei 13 Produkten für ein Verkaufsverbot ein.

    Ein Mädchen und ein Junge laufen in Regenkleidung und Warnwesten auf einem Gehweg.
    Warnwesten nutzen nur, wenn sie ausreichend reflektieren. (IMAGO/Michael Gstettenbauer)
    Der Automobilklub testete nach eigenen Angaben, ob eine Weste überhaupt reflektiert und wie sich die Reflexionsfähigkeit aus verschiedenen Winkeln darstellt. Fünf Kinderwesten aus Baumärkten zeigten demnach ausnahmslos gute Ergebnisse. 20 weitere Produkte stammten aus dem Online-Handel. Drei dieser Westen reflektierten nicht gut genug, zehn weitere überhaupt nicht. Die bemängelten Produkte wurden der Marktaufsichtsbehörde gemeldet.
