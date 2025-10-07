Chicagos Bürgermeister Johnson wehrt sich gegen das Vorgehen Trumps. (Nam Y. Huh/AP/dpa)

Bürgermeister Johnson ordnete an, dass Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE bestimmte Gegenden nicht betreten dürfen. Auch dürfen sie keine Kontrollpunkte in Parks oder an Sammelpunkten auf öffentlichen Parkplätzen errichten. Hintergrund sind Vorwürfe gegen die Einwanderungsbehörde: Sie soll mit übertrieben harten Mitteln nach Migranten suchen, um sie abzuschieben. Chicago und der Bundesstaat Illinois reichten zudem Klage ein, um den von Trump angeordneten Einsatz der Nationalgarde zu verhindern.

Ähnliches passiert derzeit in Portland. Trump behauptete zuletzt, es gebe dort einen "richtigen Aufstand". Er drohte an, ein mehr als 200 Jahre altes Gesetz anzuwenden, das den Präsidenten dazu befugt, das Militär im Inland einzusetzen, um - Zitat - "bewaffnete Rebellion" oder "innere Gewalt" zu unterdrücken.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.