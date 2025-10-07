Nach Angaben des staatlichen Öl- und Gaskonzerns Kasmunaigas sollen die monatlichen Lieferungen im Rahmen einer neuen Vereinbarung von 100.000 auf 130.000 Tonnen Rohöl erhöht werden. Im laufenden Jahr wurden dem Unternehmen zufolge bereits rund 1,5 Millionen Tonnen nach Deutschland exportiert.
Deutschland will sich unter anderem mit kasachischem Öl unabhängiger von russischen Rohstoffen machen. Die Lieferungen aus Kasachstan erfolgen allerdings über die Leitung Druschba und gehen damit über russisches Territorium.
