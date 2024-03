UNO-Bericht

Die Gewalt in Haiti eskaliert - 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. (Archivbild) (AFP / CLARENS SIFFROY)

Allein in den vergangenen drei Monaten seien mehr als 1.500 Menschen getötet worden, heißt es in einem Bericht des UNO-Menschenrechtsbüros. Die Eskalation der Gewalt habe zu einer Zunahme von Menschenrechtsverletzungen wie Entführungen und Vergewaltigungen geführt, erklärten Vertreter des Gremiums. Selbst Kinder würden gezwungen, sich an Gewalttaten zu beteiligen. Die Lage in dem Karibikstaat erfordere ein sofortiges Handeln der internationalen Gemeinschaft.

Haiti leidet seit einiger Zeit unter einer massiven Welle von Bandengewalt. Nach UNO-Angaben kontrollieren kriminelle Banden inzwischen weite Teile des Landes.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.