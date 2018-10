Nach offizieller Lesart in der DDR gehörte Heavy Metal zu den negativen dekadenten jugendkulturellen Entwicklungen des Westens. Als dieses Musikgenre die innerdeutsche Mauer durchdrang, wurden Heavy Metal Fans von der Stasi ebenso wie Punks, Skinheads und Gruffties als Extremgruppen eingestuft.

"Der offizielle Terminus dafür war PID - politisch ideologische Diversion. Also man hat tatsächlich diese Jugendkulturen als einen Versuch der ideologischen Unterwanderung der eigenen Jugend verstanden, also als eine Destabilisierung des Staates durch die Musik der Jugend."

Heavy Metal in der DDR unterschied sich deutlich von anderen Musikrichtungen wie dem Punk.

Politische Implikationen waren zweitrangig

"Bei Heavy Metal geht es um die Musik, das steht im Zentrum. Und es geht darum diese Musik zu genießen und auch in der Gemeinschaft zu genießen und alles andere wie politische Implikationen sind dabei erstmal zweitrangig. Das hat man dann tatsächlich auch Seitens des MFS, des Ministeriums für Staatssicherheit, beobachtet."

Der Musikwissenschaftler Wolf-Georg Zaddach (Bente Brüning)Die Haltung des Staates gegenüber Heavy Metal änderte sich. Musiker und Bands konnten sich bei offiziellen Einstufungsvorspielen als professionelle Heavy Metal Musiker bewerben. Wenn sie angenommen wurden, hatten sie ein festes Einkommen sicher.

"Also im Grunde genommen hat der Staat Heavy Metal subventioniert," meint Wolf Georg Zaddach.

Allmählich wurde diese Musik auch im Radio gespielt.

"Da gab es die Wunschsendungen vor allem beim Jugendsender DT6, aber auch bei anderen Programmen. Dort sind regelmäßig Briefe eingegangen von jugendlichen 13-15, aber zum Teil auch über 20 Jährigen, die sich Heavy Metal gewünscht haben. Und darauf hat man reagiert."

Schwarzmärkte und Tauschnetzwerke

Der Wunsch nach Heavy Metal im Radio hatte viel damit zu tun, dass diese Musik in der DDR-Öffentlichkeit zunächst wenig präsent war.

"In der Mangelwirtschaft war der Zugang zu Tonträgern, also Platten, sehr schwierig. Es gab ja das offizielle Label 'Amiga'- für populäre Musik zuständig - und da gab es so Verteilungsschlüssel, wieviel Musik für welche Genres aufgenommen wird. Und da ist Heavy Metal nur ganz verzögert und vor allem nur der DDR Metal aufgenommen worden. Also westliche Platten, die man ja eigentlich hören wollte, die gab es nicht. Die gab es nur über Schwarzmärkte und Tauschnetzwerke."

Heavy Metal Bands aus der DDR spielten vor allem Coverversionen von Bands aus dem westlichen Ausland und orientierten sich auch weitgehend an ihren Sounds und Stilistiken.

"Erstmal war das Ziel der DDR Bands genau so zu klingen, wie die westlichen Bands. Man wollte sozusagen dem Klingideal des Heavy Metal oder des jeweiligen Subgenres entsprechen. Das war auf jeden Fall das grundlegende Ziel. Das hat dazu geführt, dass man die neuesten Spieltechniken – in den 1980er Jahren gibt es eine enorme Explosion an neuen Spieltechniken, die wurden eigentlich relativ zeitnah angeeignet."

Die Umsetzung des Heavy Metal Sounds gestaltete sich für die DDR Musiker allerdings schwierig.

"Der Zugang zu geeigneten Instrumenten und geeigneter Technik war natürlich weitaus eingeschränkter. Also die Produkte aus dem Sozialismus – sagen wir mal ein Gitarrenverstärker - die waren schlichtweg dafür nicht gebaut, um diese starke Verzerrung der Gitarren herzustellen."

