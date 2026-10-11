Das Horn von Afrika. (Getty Images / iStockphoto / PeterHermesFurian)

Mehr als 116 Passagiere werden demnach noch vermisst. Das Boot kenterte auf dem Weg von Dschibuti in den Jemen, wie die Internationale Organisation für Migration mitteilte. Mehr als 80 Menschen überlebten.

Nach Angaben der Organisation sind auf der Fluchtroute über die Meerenge Bab al-Mandab zur arabischen Halbinsel vergangenes Jahr mehr als 900 Migranten ums Leben gekommen. Vor allem Menschen aus Äthiopien und Somalia versuchen auf dem Seeweg nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Oman zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.