Versorgung eines Verletzten in Dnipro. (Ukrainian Emergency Service via )

Dabei wurden nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen getötet; es gab mehrere Verletzte. Die Drohne habe einen Bahnsteig getroffen, auf dem Fahrgäste gerade in einen Zug einsteigen wollten, hieß es. Die Menschen hätten sich trotz eines Luftalarms auf dem Bahnsteig befunden. Das ukrainische Militär erklärte, man habe lediglich drei von vier Drohnen abfangen können.

Präsident Selenskyj sprach von einem schrecklichen Angriff und forderte die westlichen Partner zum Handeln auf. Sanktionen gegen Moskau dürften nicht gelockert werden, solange der Krieg gegen sein Land anhalte.

Weitere russische Attacken wurden aus den Städten Tschernihiw und Krementschuk sowie der Region Saporischschja gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.