Der Internationale Gerichtshof hat das Vorgehen Myanmars gegen die Rohingya vergangene Woche als Völkermord eingestuft. (picture alliance/ANP/Jeroen Jumelet)

Myanmar habe gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Außenminister unter anderem Australiens, Belgiens, Tschechiens und Gambias. Das Urteil sei für Myanmar bindend. Großbritannien kündigte darüber hinaus Sanktionen gegen fünf hochrangige Militärs des südostasiatischen Landes an.

Der Internationale Gerichtshof hatte das Vorgehen Myanmars gegen die Rohingya in der vergangenen Woche als Völkermord eingestuft und unter anderem Entschädigungen angeordnet. Das Militär in Myanmar hatte 2017 eine Militäraktion begonnen. Etwa zehntausend Rohingya wurden getötet und Hunderttausende vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.