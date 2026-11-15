Musiker Phil Collins mit seiner Tochter Lily Collins bei der Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame. (IMAGO / Starface / IMAGO / AdMedia / Starface)

Phil Collins hatte bei seiner Dankesrede Tränen in den Augen und erlebte eine Hommage durch Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo. Oprah Winfrey ehrte den verstorbenen R&B-Künstler Luther Vandross und das Publikum sang lautstark mit als Billy Idol geehrt wurde.

Neben den zahlreichen Rock-Größen stand auch das New Yorker Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang Clan auf der Bühne und ließ sich für sein Schaffen feiern. Musikalisch eröffnet wurde der Abend von U2, die ihre neue Single "Silencio" präsentierten.

Ehrung für Ed Sullivan

Der 1974 verstorbene Moderator Ed Sullivan wurde dafür geehrt, dass er mit seiner gleichnamigen Show die Beatles, Elvis Presley, Buddy Holly, James Brown und die Doors in amerikanische Wohnzimmer gebracht hat und dafür, dass er schwarze Künstler förderte, in Zeiten, in denen im US-Fernsehen noch die Rassentrennung galt.

Von Hip Hop bis Heavy-Metal

Neue Mitglieder der Rock & Roll Hall of Fame sind auch die Produzenten Rick Rubin, Arif Mardin und Jimmy Miller, sowie die Musiker Queen Latifah, Oasis, MC Lyte, Sade, Joy Division und New Order, Gram Parsons, Fela Kútì, Celia Cruz und Iron Maiden.

Einige der geehrten Künstler konnten nicht an der Zeremonie teilnehmen. So schaffte es unter anderem die Band Oasis nicht nach Los Angeles, weil Gitarrist Noel Gallagher ein Konzert in seiner Heimat Großbritannien spielte und auch die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden konnte aufgrund ihrer Tournee in Australien nicht persönlich erscheinen. Stattdessen spielte eine Formation aus Mitgliedern der Bands Metallica, Rage Against the Machine und St. Vincent ihren Song "The Trooper".

Die Veranstaltung wird am 9. Dezember im US-Fernsehen ausgestrahlt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.