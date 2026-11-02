Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen Jahr mehr als 58 Prozent der Verunglückten männlich. Unter den Todesopfern waren es sogar fast 74 Prozent.
Am deutlichsten war der Unterschied bei jungen Menschen. In der Altersgruppe von 15 bis 20 Jahren hatten 70 Prozent mehr junge Männer einen Unfall als gleichaltrige junge Frauen. Grundsätzlich ist das Unfallrisiko für Männer aber in allen Altersgruppen höher.
Die Gründe dafür sind laut Statistischem Bundesamt vielfältig. So nehmen Männer insgesamt mehr am Straßenverkehr teil und nutzen häufiger Verkehrsmittel mit schwerwiegenderen Unfallfolgen wie Motorräder. Ergebnisse zu Unfallursachen legen zudem ein vorsichtigeres Verhalten von Frauen im Straßenverkehr nahe.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.