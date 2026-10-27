Bürgerkrieg

Auf einen Markt in der Region Darfur, auf dem sich oft RSF-Rebellen aufhalten, gab es einen Drohnenangriff (Archivbild). (Mohnd Blal / AP / dpa / Mohnd Blal)

Zudem gebe es 40 Verletzte, sagte ein Vertreter eines örtlichen Krankenhauses der Nachrichtenagentur AFP. Wer den Angriff ausführte, ist noch unklar. Er könnte sich gegen Kämpfer der RSF-Rebellen gerichtet haben, die sich nach örtlichen Angaben häufig auf dem Marktplatz aufhalten.

Im Sudan kämpfen die Armee des Militärherrschers al-Burhan und die RSF-Miliz seines ehemaligen Stellvertreters Daglo seit mehr als drei Jahren um die Macht. Zehntausende Menschen wurden getötet, und Millionen sind auf der Flucht. Hinzu kommt ein Konflikt zwischen dem Sudan und dem Südsudan um die Grenzregion Abyei. Dort waren kürzlich ebenfalls bei einem Drohnenangriff auf einen Markt 150 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.