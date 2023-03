Statistisches Bundesamt

Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen zum Anteil der Menschen mit EInwanderungsgeschichte mitgeteilt (Archivbild). (dpa)

Wie in Wiesbaden mitgeteilt wurde, lebten knapp 19 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die entweder selbst oder deren beide Elternteile seit 1950 eingewandert sind. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug demnach 23 Prozent.

Zudem war bei weiteren 3,7 Millionen Menschen, die in Deutschland geboren wurden, ein Elternteil seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Sie werden allerdings nach der Definition, auf die sich das Statistische Bundesamt bezieht, nicht zu den Menschen mit Einwanderungsgeschichte gezählt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.