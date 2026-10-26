Wie die Veranstalter mitteilten, ist die letzte Eintrittskarte gestern Mittag verkauft worden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien etwa 10.000 Besucher mehr gekommen. Fast 1.000 Aussteller aus 53 Ländern präsentierten demnach rund 1.900 Neuheiten, die vor Ort ausprobiert werden konnten. Zu den Schwerpunkten gehörten Naturthemen, Fantasiewelten sowie Manga und Anime. Die „Spiel Essen“ gilt nach Veranstalterangaben als weltweit größte Publikumsmesse für Brettspiele.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.