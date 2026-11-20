Warnstreiks im Metall-Tarifkonflikt (Sascha Ditscher / dpa / Sascha Ditscher)

Zehntausende Beschäftigte legten in insgesamt 18 Unternehmen die Arbeit nieder. Der Schwerpunkt liegt auf der Autoindustrie - unter anderem sind Standorte von BMW, Audi und Bosch in Bayern und Baden-Württemberg betroffen. Ein Sprecher der IG Metall sagte, dort ruhe die Produktion. Für die kommende Woche rief die Gewerkschaft zu Warnstreiks unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie auf.

Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer kritisierte die Arbeitsniederlegungen als unverantwortlich und völlig überzogen. Viele Unternehmen der Branche kämpften wegen schwacher Nachfrage und hoher Kosten um ihre Existenz, hieß es.

Die Tarifverhandlungen sind bisher ohne Ergebnis zu Ende geblieben. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Die Arbeitgeber bieten bislang nur 1,3 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.