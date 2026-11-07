Enges Rennen
3,8 Millionen Neuseeländer wählen neues Parlament

In Neuseeland sind 3,8 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

    Eine Person trägt ein orangefarbenes Schild. Darauf ist "Voting" und ein Pfeil zu sehen.
    Ein Schild zur Parlamentswahl in Neuseeland (AFP / MARTY MELVILLE)
    In den Umfragen liegt die konservative National Party um Regierungschef Luxon gleichauf mit der sozialdemokratischen Labour-Partei. Beobachter erwarten eine schwierige Regierungsbildung, weil beide Parteien auf kleinere Koalitionspartner angewiesen sein dürften. Im Wahlkampf ging es unter anderem um hohe Lebenshaltungskosten, gestiegene Kraftstoffpreise und den Zustand des Gesundheitssystems.
    Die Wahllokale schließen heute früh um 7 Uhr unserer Zeit.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.