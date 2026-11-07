Enges Rennen

In den Umfragen liegt die konservative National Party um Regierungschef Luxon gleichauf mit der sozialdemokratischen Labour-Partei. Beobachter erwarten eine schwierige Regierungsbildung, weil beide Parteien auf kleinere Koalitionspartner angewiesen sein dürften. Im Wahlkampf ging es unter anderem um hohe Lebenshaltungskosten, gestiegene Kraftstoffpreise und den Zustand des Gesundheitssystems.
Die Wahllokale schließen heute früh um 7 Uhr unserer Zeit.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.