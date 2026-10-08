Die Behörden in der nahe der Front gelegenen Stadt Kramatorsk erklärten, die Zahl der Opfer könne sich noch erhöhen.
In Russland ist unterdessen ein wichtiges Rechenzentrum des Internet-Konzerns Yandex durch einen ukrainischen Drohnenangriff lahmgelegt worden. In einer Anlage in der Region Rjasan südöstlich von Moskau sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Yandex mit. Der Betrieb habe daraufhin eingestellt werden müssen.
Das Technologieunternehmen gilt als russisches Google, es betreibt mit YandexGPT eines der führenden KI-Modelle in Russland. Bisher hatte es keine bestätigten größeren Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Datenzentren gegeben.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.