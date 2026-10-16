Russische Drohnenangriffe

Nach einem russischen Angriff gab es einen Stromausfall in Kiew. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

In der Region Wolyn an der Grenze zu Polen sind nach Angaben des Gouverneurs der Region 370.000 Menschen betroffen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Polen ließ während der russischen Angriffe Kampfjets aufsteigen, die dortigen Streitkräfte registrierten aber keine Verletzung des Luftraumes. In Kiew kam es zu Notabschaltungen des Stromnetzes. In der Zentralukraine schlugen Drohnen in ein Wohnhaus ein, fünf Menschen wurden verletzt.

Die Ukraine hatte gestern die von US-Präsident Trump angekündigte sogenannte "Energie-Waffenruhe" beendet, nachdem Russland sie mehrfach gebrochen hatte. Trump bezeichnete die fortgesetzten ukrainischen Angriffe auf Energieanlagen in Russland als Schande.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.