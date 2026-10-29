Deutschland schiebt 40 Straftäter nach Afghanistan ab (Archivbild). (Sebastian Willnow/dpa)

Das Bundesinnenministerium in Berlin teilte mit, es handele sich um straffällig gewordene Personen. Zu den Straftaten zählten unter anderem Totschlag, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern und Drogenhandel. Sie seien mit einem Charterflug vom Flughafen Leipzig/Halle nach Kabul gebracht worden.

An der Rückführung waren den Angaben zufolge zehn Bundesländer beteiligt, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg. Seit Beginn dieser Legislaturperiode seien insgesamt 303 afghanische Männer aus Deutschland abgeschoben worden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.