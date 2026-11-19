Unter anderem im Gazastreifen ist die Not von Kindern groß. (AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Laut dem Bericht "Stop the war on children" lebten im Jahr 2025 fast 590 Millionen Kinder in einem Konfliktgebiet. Das entspricht beinahe jedem vierten Kind weltweit. Besonders stark stieg die Zahl der betroffenen Kinder im vergangenen Jahr im Nahen Osten, unter anderem in den palästinensischen Gebieten, im Libanon und im Jemen. Mit 44 Prozent lebt der größte Teil der betroffenen Jungen und Mädchen in Konfliktgebieten in Afrika.

Die Erhebung von "Save the Children" stützt sich auf Daten von Konfliktforschungs-Instituten sowie Berichte des UNO-Generalsekretärs zu Kindern und bewaffneten Konflikten. Sie wird seit 1990 veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.