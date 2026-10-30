Mit dem Anwerbeabkommen 1961 kamen viele Menschen aud er Türkei nach Deutschland - das Foto zeigt eine türkische Familie in Duisburg im Jahr 1979. (picture alliance / Klaus Rose)

Die CDU-Politikerin Güler sieht in dem Abkommen eine Erfolgsgeschichte. Es sei eine gute Sache für beide Länder gewesen, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt der "Augsburger Allgemeinen". Man habe viele gelungene Geschichten von Dönerbuden-Besitzern, Ärzten, Anwälten, Kassierern. Ohne das Abkommen wäre auch sie nicht hier. Zugleich betonte Güler, es gebe nach wie vor Ausgrenzung, und sie wünschte sich, man wäre da weiter.

Am Nachmittag ist im Roten Rathaus in Berlin eine Festveranstaltung geplant, um an das am 30. Oktober 1961 unterzeichnete Abkommen zu erinnern. Berlins amtierender Regierender Bürgermeister Wegner, Sozialsenatorin Kiziltepe und die Integrationsbeauftragte Niewiedzial wollen dabei die Lebenswege und Leistungen der ersten Einwanderergeneration würdigen.

Deutschland und die Türkei sprachen zunächst von Gästen, die zum Arbeiten kommen

Vor dem Abkommen mit der Türkei waren bereits ähnliche Verträge mit Italien, Spanien, Griechenland, Portugal und Jugoslawien geschlossen worden. In Deutschland fehlten nach wie vor Arbeitskräfte. Die junge Bundesrepublik kämpfte damals mit einem Mangel an Arbeitskräften, denn Anfang der 60er-Jahre kamen die geburtenschwachen Jahrgänge aus dem Zweiten Weltkrieg auf den Arbeitsmarkt. Auch der Aufbau der Bundeswehr entzog dem Arbeitsmarkt damals viele junge Männer. Die angeworbenen Arbeitskräfte wurden von der Bundesregierung allerdings nicht als Zuwanderer gesehen, sondern als Gastarbeiter. Sie sollten nach einer gewissen Zeit wieder in ihre Heimatländer zurückkehren.

Auf türkischer Seite war das nicht anders. Die dortige Regierung erhoffte sich, dass die Gastarbeiter dem Land Devisen bringen und in Deutschland zu Facharbeitern ausgebildet werden würden. Anschließend sollten sie sich in der Türkei wieder nützlich machen. Nach Angaben von Haci-Halil Uslucan, Professor für Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen, hatten bis zu 50 Prozent der nach Deutschland kommenden Türken damals schon eine Qualifikation vorzuweisen. Es seien nicht nur einfache Bauern oder Ungebildete gekommen, sondern zum Beispiel auch Lehrer. (Kurz nach 12 Uhr können Sie auch ein Interview mit Uslucan im Deutschlandfunk hören.)

Unternehmen waren für Unterbringung zuständig

Die Fahrt in Sonderzügen aus Istanbul dauerte anfangs 50 bis 55 Stunden. Das Erste, was viele der Neuankömmlinge zu sehen bekamen, war vielfach ein Keller - der ehemalige Luftschutzbunker unter Gleis 11 im Münchner Hauptbahnhof. Dort hatte die Bundesanstalt für Arbeit eine "Weiterleitungsstelle" eingerichtet.

Für die Unterbringung der ausländischen Arbeitskräfte waren die jeweiligen Unternehmen zuständig. Sie nutzten dafür Baracken, Fabrikhallen oder Bunker, die teils mit Stacheldraht umzäunt waren. Das Leben dort war stark reglementiert, vom Aufstehen über die Nutzung gemeinsamer Küchen und Waschräume bis hin zu Besuchszeiten und Nachtruhe.

Anwerbung endete mit der Ölkrise

1973 stoppte Westdeutschland nach der Ölkrise die Anwerbung aus anderen Ländern. Unter dem damaligen Kanzler Helmut Kohl wurde 1983 ein "Rückkehrhilfegesetz" erlassen - Ausländern wurden jeweils mehrere tausend D-Mark gezahlt, wenn sie Deutschland verließen.

Etwa eine halbe Million Türken gingen von Beginn der Anwerbung 1961 bis 1973 tatsächlich zurück - doch etwa eine knappe Million blieb in der Bundesrepublik. Diese Menschen begannen in den 70er-Jahren, ihre Familien nachzuholen. Ein Grund dafür war das immer noch höhere Lohnniveau in Deutschland. Aber viele hätten im Sommerurlaub auch festgestellt, wie fremd ihnen die alte Heimat geworden war, so Professor Uslucan.

Bindung an Deutschland geht zurück

2025 lebten nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes 2,6 Millionen Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Davon sind 1,5 Millionen selbst eingewandert, 1,2 Millionen sind in Deutschland geboren. Die meisten türkischstämmigen Menschen in Deutschland sagen laut Umfragen, dass sie sich in beiden Ländern zu Hause fühlen. Seit etwa 2010 gehe die Bindung an Deutschland allerdings zurück, während die Bindung zur Türkei steige, so Professor Uslucan von der Universität Duisburg-Essen.

Eine Ursache dafür sieht der Wissenschaftler im wirtschaftlichen und politischen Aufstieg der Türkei, die zu einem wichtigen Player auf der Weltbühne wurde. Zeitgleich wurde Deutschland von den Morden der Neonazi-Zelle NSU erschüttert. Das Grundgefühl vieler Türkischstämmiger sei, dass sie seit ihrer Geburt hier lebten, seit Jahrzehnten Steuern würden - viele sie aber immer noch als Ausländer ansehen würden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.