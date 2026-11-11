Gesellschaft

Jobangebot in eimem Kiosk am Hauptbahnhof in Münchene (picture alliance / SvenSimon)

Bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte lag die Quote vergangenes Jahr bei 81 Prozent. Eine Einwanderungsgeschichte haben Menschen dem Bundesamt zufolge, wenn sie selbst oder ihre beiden Elternteile seit 1950 eingewandert sind. In der Bundesrepublik leben laut jüngstem Mikrozensus fast 53 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren. Rund 13 Millionen davon sind eingewandert, 3 Millionen sind Nachkommen zweier eingewanderter Elternteile und 2,5 Millionen haben ein eingewandertes Elternteil.

Einkommen niedriger im Vergleich

Ihre Einkommen sind den Statistikern zufolge niedriger als bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte: Vollzeitbeschäftigte lagen 2025 rund 16 Prozent unter dem Medianeinkommen von Menschen ohne Einwanderungsgeschichte. Auch die Nachkommen verdienten weniger, nämlich zwölf Prozent.

Heute hat auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Pawlik, ihren Bericht vorgelegt. Demnach fühlt sich die große Mehrheit der Menschen mit Einwanderungsgeschichte Deutschland zugehörig. Die SPD-Politikerin warnte aber vor Kürzungen bei Sprach- und Integrationskursen. Das Erlernen der deutschen Sprache sei zentral für eine gelungene Integration.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.