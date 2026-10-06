Am Nachmittag wird der Pavillon des Gastlandes Tschechien eröffnet. Ab morgen ist die Messe zunächst für Fachbesucher zugänglich, ab Freitag dann auch für die Allgemeinheit. Nach Angaben der Buchmesse sind rund 7.000 Aussteller vertreten. Im vergangenen Jahr waren 238.000 Besucher gekommen.
Zum Abschluss am Sonntag wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels dem französisch-britischen Juristen und Schriftsteller Philippe Sands verliehen.
Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.