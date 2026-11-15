Die Überreste eines aufblasbaren Kleinboots am Strand von Hardelot in Frankreich (Archiv) (Gareth Fuller / PA Wire / dpa / Gareth Fuller)

Nach Angaben französischer Behörden wurden 89 Menschen in Sicherheit gebracht. Demnach wird eine weitere Person möglicherweise noch vermisst. Aufgrund günstiger Wetterbedingungen hätten gestern zahlreiche Migranten eine Überfahrt nach Großbritannien versucht, hieß es. Bereits am Samstagmorgen sei die Leiche eines Mannes an der Küste Nordfrankreichs gefunden worden.

Seit Jahresbeginn sind britischen Behörden zufolge rund 24.000 Menschen illegal über den Seeweg nach Großbritannien eingereist. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 41.000.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.