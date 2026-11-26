Bald soll der digitale Führerschein auf das Handy geladen werden können. (picture alliance/dpa)

Die digitale Version genüge künftig als Nachweis der Fahrerlaubnis, sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Den Kartenführerschein könnten Autofahrer dann zu Hause lassen. Sobald die Möglichkeit freigeschaltet ist, wird sich der digitale Führerschein in der i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes einrichten lassen. Bislang lassen sich dort nur Fahrzeugscheine digital hinterlegen. Ursprünglich war geplant, dass der digitale Führerschein ab Ende November 2026 verfügbar ist.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.