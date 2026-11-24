Der Bundestag startet in die abschließende Haushaltswoche und entscheidet über den Etat für 2027. (picture-alliance / dpa / Daniel Kalker)

Die Abgeordneten entscheiden, wie viel Geld die Regierung kommendes Jahr wofür ausgeben darf. Am Freitag soll der Etat für 2027 beschlossen werden. Strittig ist unter anderem ein Ausgleich der sogenannten kalten Progression. Nach Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU pocht jetzt auch Sachsens Landeschef Kretschmer von der CDU darauf, dass Bund und Länder den Effekt in der Einkommensteuer ausgleichen. Die kalte Progression entsteht, wenn eine Einkommenserhöhung zugleich zu einer höheren Steuer- und Abgabenbelastung führt.

Die Bundesregierung wies die Forderungen zurück und verwies auf die geplante Einkommenssteuerreform, durch die bereits kleine und mittlere Einkommen entlastet würden. Ein Sprecher sagte, die Debatte darüber sei im Zuge der Haushaltsberatungen bereits abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.