EU-Kommissar Michael McGrath (picture alliance / Hans Lucas / POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS)

Sie richten sich unter anderem gegen Abo-Fallen, irreführende Werbung und manipulative Praktiken. Brüssel will die Kündigung von Verträgen erleichtern. Sie dürfe nicht deutlich komplizierter sein als der Abschluss durch ein paar Klicks. Neben Unternehmen müssten auch Influencer künftig Beiträge kennzeichnen, wenn diese bezahlte Werbung darstellen – unabhängig davon, wie viel Reichweite sie haben. Tricks wie die erfundene Knappheit eines Produkts – etwa durch falsche Angaben wie „Nur noch zwei Stück verfügbar“ – sollen untersagt werden. Im Gespräch sind ferner Regeln für Videospiele, in denen echtes Geld in virtuelle Währung getauscht werden kann, um sich davon beispielsweise Ausrüstungen für Spielfiguren zu kaufen.

EU-Kommissar McGrath sprach von einem Vorstoß für digitale Fairness und der bedeutendsten Neuregelung des europäischen Verbraucherschutzrechts seit mehr als 20 Jahren. Durch die Maßnahmen könnten EU-Bürger jährlich bis zu 14 Milliarden Euro einsparen. Die Details müssen nun mit Parlament und Mitgliedstaaten ausgehandelt werden. Ein Inkrafttreten könnte sich bis 2029 hinziehen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.